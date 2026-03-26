26 марта 2026, 10:45

Китайська розвідка масово використовувала LinkedIn для шпигунства

Європейські спецслужби виявили масштабну операцію Міністерства державної безпеки Китаю.



Китайські агенти створили тисячі фейкових профілів у LinkedIn, які видавали себе за рекрутерів, дослідників і бізнесменів. Через них вони намагалися завербувати або витягнути чутливу інформацію від європейських чиновників, військових, експертів та співробітників оборонних компаній, пов’язаних з НАТО та ЄС.



Операція вже частково знешкоджена — триває масове видалення фейкових акаунтів та розслідування.

