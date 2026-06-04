Скандал в Баварии: Booking удалил отель после отказа заселять евреев

4 июня 2026, 10:45

В Германии разгорелся скандал после того, как израильские туристы попытались забронировать номер в отеле в Баварии через Booking.com и получили сообщение: «Извините, евреям не разрешено проживание в нашем отеле».

Об этом сообщили израильские СМИ.Речь идет об отеле Zum Hirschen, расположенном недалеко от города Лам у границы с Чехией. После жалобы туристов и обращения в консульство Израиля в Мюнхене платформа Booking.com удалила гостиницу со своего сервиса.По данным расследования, администрация отеля сначала отрицала причастность к сообщению, однако позже признала, что оно было отправлено одним из сотрудников от имени гостиницы. Генконсул Израиля в Мюнхене Ладор назвала инцидент «возвращением в 1930-е годы» и приветствовала решение Booking удалить объект с платформы. Дело передано уполномоченному по борьбе с антисемитизмом при Минюсте Баварии. Власти изучают возможность возбуждения уголовного дела.