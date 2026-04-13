В Італії посилили правила для онлайн-відгуків про готелі та ресторани

13 апреля 2026, 12:15

Італія запровадила нові обмеження для відгуків на платформах як Google, Tripadvisor та Booking, щоб боротися з фейковими оцінками.

Основні зміни:

відгук можна залишити лише протягом 30 днів після візиту

потрібно підтвердити перебування (чек, рахунок або квиток)

через 2 роки відгуки втрачають актуальність

платформи зобов’язані видаляти підозрілі коментарі



Водночас обов’язкову ID-верифікацію не запровадили через питання приватності.



Для туристів це означає менше відгуків, але більш достовірну інформацію та складнішу “накрутку” рейтингів.



Ініціатива важлива для країни, де туризм є ключовою галуззю, і може стати прикладом для інших країн ЄС.