13 апреля 2026, 12:15

В Італії посилили правила для онлайн-відгуків про готелі та ресторани

Італія запровадила нові обмеження для відгуків на платформах як Google, Tripadvisor та Booking, щоб боротися з фейковими оцінками.

Основні зміни:

відгук можна залишити лише протягом 30 днів після візиту
потрібно підтвердити перебування (чек, рахунок або квиток)
через 2 роки відгуки втрачають актуальність
платформи зобов’язані видаляти підозрілі коментарі

Водночас обов’язкову ID-верифікацію не запровадили через питання приватності.

Для туристів це означає менше відгуків, але більш достовірну інформацію та складнішу “накрутку” рейтингів.

Ініціатива важлива для країни, де туризм є ключовою галуззю, і може стати прикладом для інших країн ЄС.


