LG будет сотрудничать с TripAdvisor

23 июля 2018, 11:15

Компания LG Electronics объявила о сотрудничестве с TripAdvisor, информационным партнером и глобальным туристическим веб-сайтом.

По условиям сотрудничества предполагается использование фотографий сервиса в темах приложения «Галерея» для телевизоров LG OLED и SUPER UHD 2018 года. Сезонные изображения с TripAdvisor, залитые ярким солнечным светом, уже доступны в «Галерее». Их можно запустить с помощь голосовых команд.

Данную опцию ранее уже поддерживали OLED-телевизоры LG. С 2018 года использование фотографий TripAdvisor в приложении «Галерея» возможно и для линейки премиальных телевизоров SUPER UHD. Смена сезонов весны, лета, осени и зимы на экране перенесет владельцев телевизоров LG в самые красивые и удивительные места в мире по версии TripAdvisor. Более сотни летних изображений переместят пользователей с островов Греции в страны Карибского бассейна и во множество других прекрасных точек планеты. Новые осенние и зимние пейзажи будут представлены в ближайшее время. Изображения дополнят список 50 фотографий, уже доступных в «Галерее».

Получить доступ к изображениям очень просто. Тему оформления «Чудесное лето» можно добавить, произнеся «Покажи мне чудесное лето в Галерее».

LG ThinQ мгновенно воспроизведет соответствующие фотографии. Кроме безупречного качества изображений на телевизорах LG, внимание привлекут летние темы, которые переносят в самые отдаленные и красивейшие уголки планеты. Новая опция поможет ощутить особое настроение, проверяя погоду желаемого места отпуска или просматривая фотографии с последней поездки. Изображения, которые воспроизводятся на экране, настраивают на незабываемые летние приключения.

Пользователи смогут воспроизводить добавленную музыку или любимые хиты с подключенных смартфонов и планшетов, которые будут сопровождаться летними релаксовыми изображениями. Также можно использовать LG Sound Sync, чтобы подключить телевизор LG к Bluetooth-динамику или домашнему кинотеатру для проигрывания захватывающего аудиоконтента.

