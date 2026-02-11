ГлавнаяНовости
11 февраля 2026, 16:15

Укрпошта скасувала плату за повернення міжнародних посилок

«Укрпошта» запровадила безкоштовне повернення міжнародних відправлень, які не були отримані адресатами за кордоном. Раніше за таку послугу могли брати від 30 до 100 $ в залежності від країни та ваги.  

Це правило діє для усіх міжнародних посилок — якщо одержувач не забрав відправлення або відмовився від нього, посилка повернеться без додаткових витрат відправнику.  

У компанії пояснюють, що це рішення прийняли, щоб підтримати український бізнес, який продає товари за кордон, і скоротити витрати на логістику.  
