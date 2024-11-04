"Укрпошта" оновлює стандарти пакування відправлень

4 ноября 2024, 10:45

Із 1 листопада «Укрпошта» впроваджує автоматизовані сортувальні лінії, що дозволить доставляти відправлення між містами України вже на наступний день.

Для цього компанія оновлює стандарти пакування відправлень.

«Тому «Укрпошта» впроваджує два нових поняття – ручне та автоматизоване сортування й, відповідно, оновлює стандарти пакування для відправлень, які будуть оброблятися автоматично. Нові вимоги починають діяти з 1 листопада 2024, але для зручності клієнтів компанія зробила перехідний період до 11 листопада», – повідомили в компанії.



Тепер усі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень.