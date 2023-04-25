Vodafone оновив лінійку тарифів IoT для бізнесу

25 апреля 2023, 11:45

Vodafone оновлює лінійку тарифів Vodafone IoT з акцентом на збільшення пакетів послуг. Оновлені тарифи доступні для підключення для юридичних осіб та ФОП з 1 травня 2023.Компнанія продовжує працювати над розширенням покриття та збільшенням пропускної здатності мережі. Саме тому головною перевагою оновленої лінійки ІоТ-тарифів для бізнесу стала підтримка всіх стандартів зв’язку (2G/3G/4G) в кожному тарифі, що раніше було доступно лише для преміальної лінійки.Також нові тарифи мають покілобайтну тарифікацію. Це означає, що замість оплати за кожні 100 кілобайтів впроваджується оплата за кожен кілобайт. Таким чином, користувачі нових тарифів зможуть досягти економії, адже сплачувати доведеться лише за використані кілобайти.Окрім того збільшився об’єм хвилин на передачу даних Circuit Switched Data (CSD) мережі Vodafone та кількість SMS.Детальні умови тарифів:

Vodafone надає послуги в IoT з 2016 року. Найбільше користувачів IoT-тарифів – серед підприємств фінансової галузі (банки) та сфери безпеки, логістичних компаній, постачальників електроенергії, води, газу та інших комунальних послуг.