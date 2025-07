Vodafone запускає контрактні тарифи FLEXX для вільного спілкування в Україні

21 июля 2025, 13:45

Vodafone Україна доповнює тарифну лінійку FLEXX та вслід за запуском тарифів передплати виводить нові контрактні тарифи.

Це тарифи компанії, які готові до приєднання України до єдиної роумінгової зони з ЄС (RLAH – Roam Like At Home). Нові пропозиції налаштовані на зручне користування як в Україні, так і в Європейському Союзі, роблячи перехід з української мережі в європейські безшовним.



Нова контрактна лінійка, що стане доступною для підключення вже з 17 липня, базується на принципі простоти вибору – всього декілька типів пропозицій: FLEXX GO та FLEXX TOP, що доступні як для абонентів з новим номером, так і для тих, хто переходить до Vodafone зі своїм через MNP.



Тарифи FLEXX розроблені відповідно до концепції Rome like at home – користувачі можуть спілкуватися та користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС та Молдові на умовах, максимально наближених до домашніх. Це зручне рішення для тих, хто обирає контракте підключення у магазині Vodafone або у додатку My Vodafone, так і для тих, хто переходить у мережу зі своїм номером.



Тарифи FLEXX ґрунтуються на простоті вибору та реальній вигоді для користувачів. Кожен з тарифів включає пакет мобільного інтернету, хвилин для дзвінків та інші переваги, зокрема:

• покращені умови користування мобільним інтернетом у роумінгу у країнах ЄС та Молдові

• вигідні бонуси для нових абонентів: більше гігабайт та хвилин для дзвінків на інші мережі у перші 6 і 12 місяців користування



Для абонентів, які переходять до Vodafone з послугою перенесення номера (MNP), доступні вигідні пропозиції: безлімітний інтернет за 200 грн абонплати протягом першого року користування, а також збільшенні обсяги хвилин для дзвінків на інші мережі.



Тариф FLEXX GO



Для нових абонентів:



• Підключення: безкоштовно

• Абонентська плата: 200 грн у перші 6 місяців, далі базова вартість – 270 грн/міс

• Дзвінки в мережі: БЕЗЛІМ

• Дзвінки на інші мережі: 500 хв в Україні та роумінгу + 500 хв в Україні

• Інтернет в Україні: 25 ГБ + 25 ГБ та безліміт на 45 найпопулярніших застосунків

• Інтернет в роумінгу: 10 ГБ у роумінгу, що включено у базові ГБ

• SMS в Україні та роумінгу : 50 шт.



Для нових абонентів з послугою перенесення номерів:

• Підключення: безкоштовно

• Абонентська плата: 200 грн протягом першого року, далі базова вартість – 270 грн/міс

• Дзвінки в мережі: БЕЗЛІМ

• Дзвінки на інші мережі: 1000 хв в Україні та роумінгу + 500 хв в Україні

• Інтернет в Україні: БЕЗЛІМ

• Інтернет в роумінгу: 10 ГБ + 5 ГБ (*), включено у базові ГБ

• SMS в Україні та роумінгу : 150 шт.