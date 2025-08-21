Украина разорвала меморандум с Ираном о безвизовых поездках

21 августа 2025, 10:45

«Прекращено действие меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Ирана по безвизовым поездкам граждан с дипломатическими и служебными паспортами, заключенного 15 марта 1993 года в Киеве», - написал в своем ТГ канале представитель правительства в Верховной раде Мельничук.