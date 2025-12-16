16 декабря 2025, 13:15

Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $600 млрд

В начале этого месяца компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX провела тендерное предложение, оценив ее в $800 млрд — против $400 млрд в августе, сообщает Forbes.



Это увеличило состояние Маска, которому принадлежит около 42% SpaceX, на $168 млрд — до $677 млрд.



Еще в марте 2020 года его состояние составляло $24,6 млрд.

