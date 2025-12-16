ГлавнаяНовости
16 декабря 2025, 11:15

Австралия ужесточит законы об оружии после теракта на пляже Бонди

После массовой стрельбы на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки австралийское правительство объявило о планах ужесточить законы об оружии.

Среди предложенных мер - ограничение количества оружия на одного человека, пересмотр лицензий, использование криминальной разведки при выдаче разрешений, а также разрешение владеть оружием только гражданам Австралии.

Это решение стало крупнейшим пересмотром оружейного законодательства страны с момента бойни в Порт-Артуре в 1996 г., когда после массового убийства были запрещены скорострельные винтовки.
Оцените новость:
  • 0 оценок