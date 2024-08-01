1 августа 2024, 14:15

В Барселоне закрыли пляж из-за беременной самки ската

Пляж Playa del Fòrum в Барселоне в среду закрыли на неопределённый срок из-за присутствия электрического ската. Ихтиологи уже определили, что это беременная самка, которая может проявлять агрессию.


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