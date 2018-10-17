Aerocool представила корпус для создания домашнего медиацентра - Playa Slim

17 октября 2018, 13:15

Компания Aerocool «отметилась» анонсом нового компьютерного корпуса - Playa Slim.



Новинка позиционируется в роли основы для создания домашнего мультимедийного центра.



Корпус относится к классу Slim Tower. Предусмотрена возможность установки вертикальной и горизонтальной ориентации.



Габариты новинки – 112х300х420 мм.



Согласно официальным данным, в этот корпус пользователь может установить плату Micro-ATX или Mini-ITX. Предусмотрено также место под установку четырех низкопрофильных карт расширения. Длина видеокарты не должна превышать 240 мм.

Есть одно «посадочное место» под накопитель 3,5 дюйма либо 2,5 дюйма.



Отдельно отмечается возможность установки 5,25-дюймового устройства, к примеру, того же оптического привода.



В боковой и фронтальной панелях есть гнезда для наушников и микрофона, е еще порты USB 3.0.

Как скоро состоится релиз новинки, пока не известно. О цене корпуса информации также нет.