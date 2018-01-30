Стартуют продажи смартфона Alcatel 3C

30 января 2018, 12:45

Бренд Alcatel начинает продажи своего нового смартфона – 3C, который позиционируется в роли одного из самых доступных безрамочных терминалов.

Ориентировочная стоимость – 130 евро.Аппарат получил 6-дюймовый IPS-дисплей, разрешение которого 720p.В качестве аппаратной платформы "на борту" 4-ядерный MediaTek MT8321. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за dual-SIM, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.Работает терминал под управлением Android 7.0.