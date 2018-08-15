Состоялся анонс 180-долларового безрамочного смартфона Alcatel 7

Бренд Alcatel представил свой новый смартфон, выполненный в безрамочном дизайне с незамысловатым названием Alcatel 7.
Работает новинка под управлением Android Oreo 8.1.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Helio P23 (MT6763T), тактовая частота которого до 2,5 ГГц. Кроме того, здесь графика ARM Mali-G71 MP2 и 2 ГБ оперативной памяти.
Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек, соотношение сторон 18:9.
Основная камера получилась двойной – модули 12Мп + 2 Мп; фронтальная – 8Мп.
Отдельно производитель отмечает сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.
Емкость аккумулятора – 4000 мАч.
Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.
В продаже новинка появится по цене $180. Точная дата релиза пока не называется.