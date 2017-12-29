Начался прием предзаказов на безрамочный Ulefone Power 3

Набирающая «обороты» китайская компания Ulefone анонсировала начало приема предварительных заказов на смартфон Power 3.
Грядущая новинка обладает модным безрамочным дизайном, а, кроме того, у нее две двойных камеры.
Корпус «трубки» металлический.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P23. Графика в этой «связке» - Mali G71 MP2, а объем оперативной памяти – 6 ГБ.
Объем встроенной пользовательской – 64 ГБ. Ее можно расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.
Емкость аккумулятора – 6080 мАч.
Работает аппарат под управлением Android 7.1 Nougat. Обновление до «восьмерки» производитель смартфона обещает.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» 4G VoLTE и двух SIM-карт, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, порт USB Type-C.
По предварительному заказу аппарат доступен с ценником в $220. А вот уже после старта продаж стоимость обещают поднять до $300.