UmiDigi начала принимать предварительные заказы на безрамочный S2

19 сентября 2017, 9:45

Набирающая «обороты» китайская компания UmiDigi объявила о начале приема предварительных заказов на свой новый безрамочный смартфон – S2.



Помимо основной изюминки терминала – безрамочного дизайна, данный аппарат интересен металлическим корпусом, емкой батареей и пр. особенностями. Кстати, «на борту» есть также сканер отпечатков пальцев.

В продаже новинка окажется в двух версиях с разными цветами корпуса – черном и красном.



Ориентировочный ценник - $230.



Диагональ дисплея терминала – 6 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек; соотношение сторон 18:9. Поверх дисплея стекло Gorilla Glass 4.



Основная камера аппарата – двойная – модули на 13Мп и 5Мп от Sony; фронтальная камера – 5Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P20 с частотой на 2,3 ГГц + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.

Емкость аккумулятора – 5100 мАч. Поддерживается функция быстрой зарядки.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, на данный момент называются LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), FM-радио, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C 2.0. Предусмотрена и поддержка dual-SIM.