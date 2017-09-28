Подробности о смартфоне UmiDigi S2 Pro

28 сентября 2017, 12:45

Представители китайской UmiDigi поделились некоторыми подробностями касательно не представленного на данный момент смартфона UmiDigi S2 Pro.



Ключевое отличие грядущей новинки в повышенном разрешении дисплея, фронтальной камере и пр.

Аппарат получил 6-дюймовый экран с разрешением 1080х2160 точек. Соотношение сторон - 18:9. Кроме того, отмечено, что дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 4.Основная камера будет двойной (модули 13+5Мп); фронтальная камера окажется 16Мп.В качестве аппаратной основы «под капотом» окажется MediaTek Helio P25, тактовая частота которого до 2,6 ГГц + 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Последнюю пользователь может расширить за счет карт microSD еще на 256 ГБ.Емкость аккумулятора – 5100 мАч. Отмечена также функция быстрой зарядки - Quick Charge.Среди беспроводных модулей и интерфейсов обозначены LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), FM-радио, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C 2.0 и dual-SIM.Работает аппарат под управлением Android 7.0.Прием предварительных заказов начнется в октябре. Ориентировочный ценник - $300.