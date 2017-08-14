Подробности о UmiDigi S2 Pro – аккумулятор на 5100 мАч и 8-ядерный Helio P25

14 августа 2017, 9:15

Китайская UmiDigi «отметилась» анонсом своего нового флагманского смартфона - S2 Pro.



Ключевая особенность новинки – огромный дисплей с тонкими рамками, который занимает около 90% всей площади передней панели.

В основе – 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25, тактовая частота которого 2,6 ГГц. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ.



Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а разрешение 1080х2160 точек либо же Full HD +.



Основная камера – двойная, 13Мп; фронтальная – 5Мп.



Емкость аккумулятора – 5100 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора.

Работает аппарат под управлением Android 7.0. Отмечен также порт USB Type-C.Релиз новинки намечен на октябрь.