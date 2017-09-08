Названа стоимость смартфонов UmiDigi S2 и S2 Pro

8 сентября 2017, 11:15

Набирающая «обороты» китайская UmiDigi поделилась подробностями касательно своих новых флагманских UmiDigi S2 и S2 Pro, а также назвала ориентировочные ценники моделей.

Так, обе новинки производителя получили 6-дюймовые дисплеи от Sharp с разрешением 720х1440 точек и соотношением сторон 18:9. Основная камера здесь двойная – сенсоры 13+5 Мп. Фронтальная камера – 5Мп. Кроме того, здесь аккумулятор на 5100 мАч + поддержка быстрой зарядки.



Оригинальная версия терминала обладает 8-ядерным MediaTek Helio P20, тактовая частота которого до 2,3 ГГц. Кроме того, «под капотом» 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для последней также предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Модель с приставкой Pro в названии укомплектована чипом MediaTek Helio P25 + 6 ГБ оперативной памяти. В остальном спецификации аппарата те же, что и у оригинальной версии трубки.



В продаже оба новинки появятся с 18 сентября с ценниками $230 и $300 соответственно.