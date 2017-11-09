UmiDigi S2 Pro – 300-долларовый смартфон с аккумулятором на 5100 мАч

9 ноября 2017, 11:45

А вот UmiDigi представила свой новый долгоиграющий смартфон – S2 Pro.



Новинка получила металлический корпус и защиту от брызг, воды, а также пыли.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 1080х2160 точек. Соотношение сторон – 18:9.



Основная камера – двойная (модули 13+5Мп), а фронтальная – 16Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25, частота которого 2,6 ГГц. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 5100 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, здесь это LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), FM-радио, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C 2.0.Работает смартфона под управлением Android 7.0.Прием предварительных заказов начнется с 4 декабря. Ориентировочная стоимость - $300.