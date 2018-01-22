22 января 2018, 13:15

UmiDigi Z2 – смартфон с дизайном в стиле iPhone X и двумя двойными камерами

Китайская UmiDigi поделилась первыми подлинными фотографиями смартфона Z2, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит дизайн, который будет выполнен в стилистике iPhone X c вырезом на экране, на котором будут расположены фронтальная камера и дополнительные датчики.

Кроме того, известно, что грядущая новинка будет обладать двойной фронтальной камерой и двойной основной, получит сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и поддержку NFC.

Прочие особенности терминала пока не приводятся.

Точная дата анонса также не называется.


Оцените новость:
  • 0 оценок