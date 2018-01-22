UmiDigi Z2 – смартфон с дизайном в стиле iPhone X и двумя двойными камерами

22 января 2018, 13:15

Китайская UmiDigi поделилась первыми подлинными фотографиями смартфона Z2, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит дизайн, который будет выполнен в стилистике iPhone X c вырезом на экране, на котором будут расположены фронтальная камера и дополнительные датчики.Кроме того, известно, что грядущая новинка будет обладать двойной фронтальной камерой и двойной основной, получит сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и поддержку NFC.Прочие особенности терминала пока не приводятся.Точная дата анонса также не называется.