Стартуют продажи 100-долларового UmiDigi Crystal

16 августа 2017, 11:15

Китайская компания UmiDigi начала продажи своего нового недорогого безрамочного смартфона – Crystal.

Новинка доступна в двух версиях – базовой и расширенной.Независимо от модификации обе новинки обладают одинаковой диагональю дисплея – 5,5 дюймов, при разрешении Full HD. Кроме того, у обоих «трубок» двойные основные камеры – 13Мп и 5Мп + сканера отпечатков пальцев, аккумуляторы на 3000 мАч и Android 7.0 «из коробки».В качестве аппаратной платформы в базовом UmiDigi Crystal – 4-ядерный MediaTek MT6737 на 1,5 ГГц + 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Расширенная версия модели получила 8-ядерный MediaTek MT6750T на 1,5 ГГц плюс 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ.Ориентировочный ценник «младшенькой» - $99.