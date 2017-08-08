Состоялся официальный анонс 100-долларового UmiDigi Crystal

8 августа 2017, 9:45

Китайский производитель UmiDigi «отметился» анонсом доступного по цене бюджетного смартфона – Crystal.

Как отмечается, новинка появится в продаже в двух версиях – базовой и расширенной.



Независимо от версии, терминал получит 5,5-дюймовый экран Sharp IGZO, разрешение которого Full HD, а также двойную основную и 5Мп фронтальную камеры. Также отмечен сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3000 мАч и Android 7.0.

Базовая версия терминала работает управлением 4-ядерного чипа MediaTek MT6737, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Также здесь будет предусмотрено 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Расширенная версия терминала с 8-ядерным MediaTek MT6750T на 1,7 ГГц , а еще Mali-T860MP2, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.Релиз намечен на 15 августа.