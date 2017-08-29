Стартовали поставки смартфона UmiDigi Crystal

29 августа 2017, 10:45

Набирающая «обороты» китайская компания UmiDigi сообщила о том, что ее новый безрамочный смартфон Crystal начинает поступать в розницу.

Цена младшей версии терминала - $99, а старшей или же «расширенной» - $130.



Напомним, что в обоих версиях 5,5-дюймовый дисплей от Sharp с разрешением Full HD. Основная камера двойная на 13Мп, а фронтальная – 5Мп. Имеется также сканер отпечатков пальцев, а емкость аккумулятора – 3000 мАч. В качестве ОС использована Android 7.0.



В первой из отмеченных версий 4-ядерный MediaTek MT6737 на 1,5 ГГц + 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, а во второй 1,5 ГГц MediaTek MT6750T + Mali-T860MP2, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.