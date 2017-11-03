Новый смартфон Oukitel C8 4G - безрамочный дизайн за "копейки"

3 ноября 2017, 14:15

Набирающая «обороты» китайская Oukitel планирует анонс своего нового смартфона Oukitel C8 4G.



Об этом сообщили сразу несколько авторитетных СМИ из Поднебесной.

Интересной отличительной чертой аппарата окажется дисплей, занимающий фактически всю переднюю панель. При всем этом данная новинка будет едва ли не самой доступной в сегменте с дизайном такого класса – только $90.В основе – 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 + 2 ГБ оперативной и 6 ГБ встроенной памяти. Для последней, кстати говоря, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.Диагональ экрана – 5,5 дюймов, а его разрешение HD+.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работать терминал будет под управлением Android 7.0. Также отмечена поддержка dual-SIM и LTE.Старт предзаказов с 11 ноября.