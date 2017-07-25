Oukitel сообщила о выходе защищенного смартфона с батареей на 10 000 мАч

25 июля 2017, 13:45

Набирающая популярность китайская компания Oukitel анонсировала свой новый мощный смартфон в защищенном корпусе - K10000 Max.



Со слов производителя, эта новинка ориентирована на любителей активного образа жизни.

В основе – 8-ядерный MediaTek MT6753, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской 32 ГБ. Кроме того, пользователь может расширить последнюю за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.



Диагональ дисплея аппарата – 5,5 дюймов, а его разрешение – 1080р.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.

Основная камера – 13Мп; фронтальная – 8Мп.Работает терминал под управлением Android 7.0.Также отмечена поддержка dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS/AGPS и ГЛОНАСС, FM-радио, есть порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.Дата релиза аппарата в розницу пока в точности не известна. Ориентировочный ценник также не объявлен.