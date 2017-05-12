Известна дата начала продаж смартфона Oukitel K10000 Pro

12 мая 2017, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что уже в следующем месяце компания Oukitel начнет продажи своего смартфона - K10000 Pro.



Напомним, что ключевая особенность аппарата – аккумулятор на 10000 мАч.

Среди прочих особенностей «трубки» - 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T на 1,5 ГГц, а еще графический чип Mali-T860. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.



Диагональ дисплея аппарата – 5,5 дюймов, а его разрешение – Full HD.



Основная камера – 16Мп; фронтальная – 8Мп.



Работает терминал под управлением ОС Android. Точных данных о версии ОС пока нет.



Среди прочего известно о сканере отпечатков пальцев.



Точная стоимость аппарата пока не называется.