Oukitel представила 300-долларовый защищённый смартфон WP15 5G

29 июля 2021, 10:45

Китайская компания Oukitel анонсировала защищённый смартфон WP15, который выйдет на рынок в следующем месяце.

Новинка должна привлечь пользователей, которым важна автономность, поскольку её 15 600-мА·ч батарея позволит устройству проработать около двух месяцев в режиме ожидания и почти четверо суток в режиме разговора.



Устройство основано на 5G-чипсете MediaTek Dimensity 700, который работает в связке с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. В качестве экрана используется 6,52-дюймовая IPS-матрица с разрешением HD+. Тройная основная камера представлена главным 48-Мп модулем, который дополнен 2-Мп и 0,3-Мп сенсорами. Новинка поддерживает NFC для бесконтактной оплаты. В качестве операционной системы используется актуальная Android 11.

Смартфон надёжно защищён по стандартам OPP68 и IP69K. Кроме того, он имеет сертификат MIL-STD-810G. Что касается автономности, производитель заявляет, что в режиме обычного использования устройство без проблем проработает полную неделю. Для пополнения запаса энергии используется 18-Вт быстрая зарядка, которая способна полностью зарядить гигантский аккумулятор смартфона за 5 часов.

Oukitel WP15 поступит в продажу на AliExpress 23 августа по цене $300.

(С) 3dnews.