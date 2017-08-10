Новая "порция" подробностей касательно смартфона Oukitel K3

10 августа 2017, 13:15

В Сети появились новые подробности о не представленном пока еще официально смартфоне Oukitel K3.



Так, в качестве аппаратной платформы «внутри» окажется 8-ядерный MediaTek 6750T, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Также известно о 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – Full HD.



Камеры в этом аппарате будут двойными. Так, основная – 13+2; фронтальная 5+2Мп.



Работать «трубка» будет под управлением Android 7.0.

Емкость аккумулятора – 6000 мАч.Среди прочего отмечена поддержка работы с двумя SIM-картами и сканер отпечатков пальцев.