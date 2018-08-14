Новая порция подробностей о Huawei Mate 20 Lite

14 августа 2018, 13:10

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые ранее не известные подробности касательно смартфона Mate 20 Lite, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Речь идет о бюджетной новинке, анонс которой, по слухам, состоится осенью.На этих снимках легко заметить вырез экрана в стиле iPhone X, а также две двойные камеры. Еще есть сканер отпечатков пальцев – его реализовали сзади.По неподтвержденным пока еще данным, грядущая новинка получит 6,3-дюймовый дисплей, разрешение которого 1080х2340 точек. Основная камера будет обладать модулями 24Мп и 2Мп, а фронтальная – 20Мп и 2Мп.В качестве аппаратной платформы называется HiSilicon Kirin 710. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3650 мАч.Работает аппарат под управлением Android 8.1. Официальный анонс – конец августа.В продаже новинка появится по цене – 400 евро.