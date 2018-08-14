14 августа 2018, 13:10

Новая порция подробностей о Huawei Mate 20 Lite

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили некоторые ранее не известные подробности касательно смартфона Mate 20 Lite, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Речь идет о бюджетной новинке, анонс которой, по слухам, состоится осенью.

На этих снимках легко заметить вырез экрана в стиле iPhone X, а также две двойные камеры. Еще есть сканер отпечатков пальцев – его реализовали сзади.

По неподтвержденным пока еще данным, грядущая новинка получит 6,3-дюймовый дисплей, разрешение которого 1080х2340 точек. Основная камера будет обладать модулями 24Мп и 2Мп, а фронтальная – 20Мп и 2Мп.

В качестве аппаратной платформы называется HiSilicon Kirin 710. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3650 мАч.

Работает аппарат под управлением Android 8.1. Официальный анонс – конец августа.

В продаже новинка появится по цене – 400 евро.


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