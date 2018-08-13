Huawei Mate 20 Pro – технические подробности о новом флагмане китайского гиганта

13 августа 2018, 9:45

Пресс-служба Huawei разослала СМИ некоторые промо-материалы касательно не представленного на данный момент смартфона Mate 20 Pro.

Судя по всему, одной из ключевых особенностей новинки окажется самый емкий аккумулятор в портфолио смартфонов Huawei - 4200 мАч.В основе новинки - чип HiSilicon Kirin 980, а анонс аппарата может состоятся в Берлине, в рамках выставки IFA2018 в период с 31 августа по 5 сентября.Оригинальная версия новинки будет с 6,3-дюймовым дисплеем, а его Pro – версия получит 6,9-дюймовый экран. Кроме того, модификация терминала с приставкой Pro в названии получит экранный сканер отпечатков пальцев.Среди прочего отмечается поддержка беспроводной зарядки аккумулятора, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.