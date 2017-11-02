Новый UmiDigi при толщине 7 мм получит аккумулятор на 7000 мАч

2 ноября 2017, 12:15

Представители китайской компании UmiDigi поделились некоторыми подробностями о подготовке нового смартфона серии UmiDigi Z.

Ранее, напомним, компания уже выпустила смартфон Z1 PRO с толщиной корпуса 6,95 мм и аккумулятором на 4000 мАч.А вот теперь производитель готовит новый анонс еще более интересной модели. Ее ключевая фишка – аккумулятор на 7000 мАч. При всем этом толщина корпуса новинки окажется на уровне 7 мм. Дисплей здесь, кстати говоря, будет занимать фактически всю переднюю панель.Также известно, что на данный момент производитель уже тестирует рабочую версию прототипа этого терминала. Однако дата анонса грядущей новинки в точности пока не называется.