Ulefone Power 5S –смартфон за $200 c аккумулятором на 13 000 мАч и 4 камерами

31 октября 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания Ulefone анонсировала свой новый смартфон - Power 5S.

Отличительная особенность новинки – аккумулятор на 13 тыс. мАч. Кроме того, аппарат получил беспроводную зарядку и четыре камеры.В основе – 8-ядерный MediaTek MTK6763. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение Full HD+ (2160x1080 пикселей). Соотношение сторон – 18:9. Поверх предусмотрено защитное стекло Gorilla Glass 4.Емкость аккумулятора – 13 000 мАч.Работает новинка под управлением Android 8.1.Новинка уже доступна на Aliexpress по цене $200.