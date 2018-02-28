Energizer PowerMax P16K Pro – смартфон-повербанк с аккумулятором на 16 000 мАч

28 февраля 2018, 11:45

Малоизвестная у нас компания Avenir Telecom, в рамках выставки MWC 2018, которая проходит в эти дни в Барселоне, представила свой новый смартфон Energizer PowerMax P16K Pro.

Ключевая особенность новинки – емкий аккумулятор на 16 000 мАч.Аппарат получил 5,99 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9.Основная камера – двойная – модули на 13Мп и 5Мп. Фронтальная камера получилась 5Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип MediaTek Helio P25 + 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.Прочие характеристики «трубки» пока не называются.Точная дата релиза пока также не известна.