Внедорожный смартфон Energizer Hard Case G5 с поддержкой 5G оценён в $600

1 июля 2021, 11:15

Компания Avenir Telecom представила под брендом Energizer первый смартфон с поддержкой мобильной связи пятого поколения — модель Hard Case G5, которая заключена в герметичный корпус повышенной прочности.



Устройство имеет сертификацию IP69: ему не страшны погружения под воду на глубину до 1,2 метра на 30 минут. Кроме того, аппарат не боится падений с 1,2-метровой высоты, ударов и других внешних воздействий.

В основу положен процессор MediaTek Dimensity 720, содержащий два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с такой же частотой и ускоритель ARM Mali G57 MC3. Имеется встроенный 5G-модем.



В арсенале новинки — 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот microSD, контроллер NFC, FM-тюнер и порт USB Type-C. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч.



Аппарат оборудован 6,3-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с защитным стеклом Gorilla Glass 5. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера вобрала в себя 48-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 20-мегапиксельный модуль ночного видения с инфракрасной подсветкой.

В продажу Energizer Hard Case G5 поступит в октябре–ноябре по цене около $600.

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