15 мая 2019, 10:15

Ericsson ConsumerLab развеивает мифы вокруг ценности 5G для пользователей

Компания Ericsson представила результаты нового исследования, развенчивающего мифы, касающиеся ценности технологий связи пятого поколения (5G) для пользователей.

Исследование, озаглавленное «Потребительский потенциал технологий 5G» (5G Consumer Potential), также дает представление о преимуществах, которые операторы могут получить в результате внедрения 5G.

В отчете подробно изучен потенциал технологий 5G и описан реальный потребительский спрос –потребительская реальность, о которую разбиваются четыре широко известных отраслевых мифа.

4 мифа:

Технологии 5G не дадут преимуществ в ближайшем будущем.

Нет реальных сценариев использования 5G, также как нет и возможности взимать дополнительную плату за услуги 5G.

5G-смартфоны – единственный вероятный драйвер рынка услуг пятого поколения.

Представление о спросе на будущие услуги 5G можно получить на основе текущих потребительских паттернов.

Представители отрасли ИКТ давно спорят о том, готовы ли пользователи доплачивать за услуги 5G. Исследование Ericsson дает однозначный ответ на этот вопрос. Согласно отчету, пользователи рассчитывают на то, что внедрение технологий 5G решит проблему перегруженности сотовых сетей в городах уже в ближайшее время. Особенно остро эта проблема ощущается в мегаполисах – 6 из 10 пользователей смартфонов сталкиваются с проблемой качества подключений к мобильному интернету в местах массового скопления абонентов. Кроме того, участники опросов ожидают, что с запуском 5G у них появится больший выбор вариантов подключения к домашнему интернету. 

Отчет 5G Consumer Potential также развенчивает миф о неготовности абонентов доплачивать за услуги на базе 5G. Опрошенные пользователи смартфонов заявили о желании платить на 20% больше за услуги 5G, а половина желающих подключиться к 5G в числе первых готова доплачивать 32% и более. При этом 4 из 10 из пользователей, согласных платить больше, рассчитывают на появление новых сценариев использования и платежных моделей, а также на надежную защиту передаваемых данных и стабильно высокую скорость.

Другой важный вывод исследования Ericsson – существующие потребительские модели использования услуг 4G не позволяют судить о том, как будут вести себя пользователи в будущем. В частности, с запуском технологий 5G будет расти интерес к видеоконтенту: пользователи станут смотреть не только потоковое видео в более высоком разрешении, но и видео с эффектом присутствия – с использованием технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR). В итоге время смотрения видео на мобильных устройствах вне дома увеличится на три часа в неделю, при этом один час будет тратиться на просмотр видео в AR-очках и VR-шлемах.

В ходе исследования также выяснилось, что к 2025 году каждый пятый пользователь 5G-устройств будет потреблять более 200 ГБ трафика в месяц.
Эксперты Ericsson ConsumerLab составили дорожную карту сценариев использования – в нее вошли 31 приложение и услуги. Карта поделена на 6 потребительских категорий: развлечения и медиа; улучшенный мобильных широкополосный доступ; гейминг и AR/VR-приложения; умный дом и фиксированный широкополосный доступ; автомобили и транспорт; шопинг и связь с использование технологий дополненной реальности.

«Наше исследование развеяло 4 мифа, касающихся мнения пользователей о 5G. Представленный отчет дает ответы на вопросы о том, нужны ли для пользования услугами 5G-устройства нового типа и станут ли смартфоны магическим средством для развития рынка 5G. Респонденты четко дали понять, что смартфоны едва способны стать единственным средством, способным привлечь пользователей к 5G-услугам», - комментирует глава ConsumerLab, Ericsson Research Джасмит Сингх Сети (Jasmeet Singh Sethi).  

В ходе исследования специалисты Ericsson ConsumerLab опросили 35 тысяч пользователей смартфонов в возрасте от 15 до 69 лет из 22 стран – полученные результаты релевантны для 1 млрд человек. Также были опрошены 22 эксперта: топ-менеджеры операторов связи, производителей смартфонов и чипов, а также сотрудники стартапов и научно-исследовательских центров.


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