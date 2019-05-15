Ericsson ConsumerLab развеивает мифы вокруг ценности 5G для пользователей

15 мая 2019, 10:15

Компания Ericsson представила результаты нового исследования, развенчивающего мифы, касающиеся ценности технологий связи пятого поколения (5G) для пользователей.

Исследование, озаглавленное «Потребительский потенциал технологий 5G» (5G Consumer Potential), также дает представление о преимуществах, которые операторы могут получить в результате внедрения 5G.

В отчете подробно изучен потенциал технологий 5G и описан реальный потребительский спрос –потребительская реальность, о которую разбиваются четыре широко известных отраслевых мифа.

4 мифа:

Технологии 5G не дадут преимуществ в ближайшем будущем.

Нет реальных сценариев использования 5G, также как нет и возможности взимать дополнительную плату за услуги 5G.

5G-смартфоны – единственный вероятный драйвер рынка услуг пятого поколения.

Представление о спросе на будущие услуги 5G можно получить на основе текущих потребительских паттернов.

Представители отрасли ИКТ давно спорят о том, готовы ли пользователи доплачивать за услуги 5G. Исследование Ericsson дает однозначный ответ на этот вопрос. Согласно отчету, пользователи рассчитывают на то, что внедрение технологий 5G решит проблему перегруженности сотовых сетей в городах уже в ближайшее время. Особенно остро эта проблема ощущается в мегаполисах – 6 из 10 пользователей смартфонов сталкиваются с проблемой качества подключений к мобильному интернету в местах массового скопления абонентов. Кроме того, участники опросов ожидают, что с запуском 5G у них появится больший выбор вариантов подключения к домашнему интернету.

Отчет 5G Consumer Potential также развенчивает миф о неготовности абонентов доплачивать за услуги на базе 5G. Опрошенные пользователи смартфонов заявили о желании платить на 20% больше за услуги 5G, а половина желающих подключиться к 5G в числе первых готова доплачивать 32% и более. При этом 4 из 10 из пользователей, согласных платить больше, рассчитывают на появление новых сценариев использования и платежных моделей, а также на надежную защиту передаваемых данных и стабильно высокую скорость.



Другой важный вывод исследования Ericsson – существующие потребительские модели использования услуг 4G не позволяют судить о том, как будут вести себя пользователи в будущем. В частности, с запуском технологий 5G будет расти интерес к видеоконтенту: пользователи станут смотреть не только потоковое видео в более высоком разрешении, но и видео с эффектом присутствия – с использованием технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR). В итоге время смотрения видео на мобильных устройствах вне дома увеличится на три часа в неделю, при этом один час будет тратиться на просмотр видео в AR-очках и VR-шлемах.

В ходе исследования также выяснилось, что к 2025 году каждый пятый пользователь 5G-устройств будет потреблять более 200 ГБ трафика в месяц.

Эксперты Ericsson ConsumerLab составили дорожную карту сценариев использования – в нее вошли 31 приложение и услуги. Карта поделена на 6 потребительских категорий: развлечения и медиа; улучшенный мобильных широкополосный доступ; гейминг и AR/VR-приложения; умный дом и фиксированный широкополосный доступ; автомобили и транспорт; шопинг и связь с использование технологий дополненной реальности.

«Наше исследование развеяло 4 мифа, касающихся мнения пользователей о 5G. Представленный отчет дает ответы на вопросы о том, нужны ли для пользования услугами 5G-устройства нового типа и станут ли смартфоны магическим средством для развития рынка 5G. Респонденты четко дали понять, что смартфоны едва способны стать единственным средством, способным привлечь пользователей к 5G-услугам», - комментирует глава ConsumerLab, Ericsson Research Джасмит Сингх Сети (Jasmeet Singh Sethi).

В ходе исследования специалисты Ericsson ConsumerLab опросили 35 тысяч пользователей смартфонов в возрасте от 15 до 69 лет из 22 стран – полученные результаты релевантны для 1 млрд человек. Также были опрошены 22 эксперта: топ-менеджеры операторов связи, производителей смартфонов и чипов, а также сотрудники стартапов и научно-исследовательских центров.