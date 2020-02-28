Ericsson представляет новые решения для сетей 5G

28 февраля 2020, 10:15

Компания Ericsson представила четыре новых решения для сетей 5G, использование которых улучшит пользовательский опыт, упростит сетевую инфраструктуру, уменьшит расходы операторов, а также ускорит и автоматизирует запуск новых услуг.

Новые решения — двухрежимное ядро сети 5G со встроенными программными пробами, преинтегрированное решение Ericsson Expert Analytics, облачная инфраструктура Ericsson Cloud Native Infrastructure, а также Ericsson Communication Accelerator, ускоряющее развертывание услуг связи для корпоративного сегмента.



Все новые продукты дополняют и расширяют возможности платформы Ericsson для развертывания сетей пятого поколения — 5G platform. 5G-платформа Ericsson — это полный портфель решений, необходимых для плавной эволюции сети и развертывания услуг 5G. По мере развития технологий 5G в мобильной сети будет необходимо обеспечивать поддержку множества различных услуг и передачу больших объемов трафика — для этого необходимо применять технологии автоматизации и машинного обучения. Новые передовые решения Ericsson соответствуют всем будущим требованиям и формируют интеллектуальный подход к ведению бизнеса.



Совместное использование Communication Accelerator с полностью автоматизированным облачным решением eSIM расширяет возможности для операторов, предлагая инструменты по повышению доходности бизнеса и улучшению пользовательского опыта.



По данным отчета Ericsson, пользователи проявляют большой интерес к услугам eSIM — 94% опрошенных ConsumerLab готовы доплачивать за возможность подключать несколько устройств к своему тарифному плану, а 86% респондентов рассчитывают на появление предложений, позволяющих оценить возможности новых услуг перед их подключением.



