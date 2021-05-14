Ericsson ConsumerLab: технологии 5G изменили поведение пользователей

14 мая 2021, 10:45

Исследовательское подразделение ConsumerLab компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) опубликовало результаты нового исследования “Five Ways to a Better 5G”, посвященного поведению владельцев смартфонов с поддержкой технологий 5G и ожиданиям пользователей услуг 5G.

По данным исследования, 22% пользователей устройств 5G-ready интересуются новыми возможностями и используют тарифные планы, включающие услуги 5G. Если сравнивать с пользователями 4G, владельцы 5G-смартфонов еженедельно в среднем тратят на два часа больше на облачные игры и на один час больше проводят в приложениях на базе технологий дополненной реальности (AR).

Пользователей технологий 5G устраивает скорость передачи данных, однако 70% опрошенных недовольны перечнем доступных услуг и рассчитывают на появление новых приложений и сервисов, задействующих преимущества новых технологий. При этом пользователи готовы платить на 20-30% больше за тарифные планы, в которые входят цифровые 5G-услуги.

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, подавляющее большинство владельцев 5G-смартфонов пользуется мобильными услугами, находясь в помещениях. По этой причине при оценке восприятия услуг качество 5G-покрытия оказалось в два раза важнее скорости передачи данных и времени работы устройства на одном заряде батареи. Примечательно, что 20% владельцев 5G-смартфонов отметили, что стали реже подключаться к сетям Wi-Fi в помещениях, отдавая предпочтение преимуществам новых технологий.

В рамках отчета эксперты ConsumerLab опубликовали пять рекомендаций, способных помочь операторам соответствовать ожиданиям пользователей как сегодня, так и в долгосрочной перспективе:

• Активней рассказывайте о возможностях технологий 5G и уделяйте больше внимания маркетингу.

• Создайте 5G-покрытие стабильного качества и в помещениях, и на улице.

• Учитывайте технические требования для работы услуг 5G при настройке сети.

• При создании новых сценариев использования исходите из возможностей, которые пользователи хотят получить от технологий 5G.

• Не ограничивайтесь тестированием — запускайте коммерческие услуги как можно скорее.

«До сих пор исследования поведения пользователей 5G-услуг были, в основном, сфокусированы на скоростях передачи данных и доступности технологий 5G, и основывались на независимой оценке параметров сети. Однако не менее важно понимать, как услуги 5G воспринимаются первыми пользователями. Применяя пять рекомендаций и данные Ericsson ConsumerLab, операторы могут ускорить внедрение услуг 5G и дать пользователям то, чего они ждут», — говорит глава ConsumerLab и Ericsson Research Джасмит Сингх Сети (Jasmeet Singh Sethi).

Данные для исследования “Five Ways to a Better” собраны в результате крупнейшего на сегодняшний день опроса пользователей 5G-услуг. Эксперты Ericsson ConsumerLab опросили жителей 26 стран, включая США, Китай, Южную Корею и Великобританию. Полученные результаты репрезентативны для 1,3 млрд владельцев смартфонов, включая 220 млн пользователей 5G-услуг.