25 марта 2019, 14:15

Ericsson развернет 5G-сеть для датского оператора TDC

Ericsson развернет коммерческую сеть 5G для датского оператора TDC, а также в течение пяти лет будет оказывать компании услуги по техническому обслуживанию и поддержке (Managed Services) с использованием решения Ericsson Operations Engine на базе технологий искусственного интеллекта.



Компании намерены применять новейшие разработки для развития проекта «Цифровая Дания» (Digital Denmark), в котором участвует TDC и благодаря которому рядовые пользователи и компании получат доступ к услугам на базе технологий 5G и IoT. Развернув решения Ericsson Radio System, Ericsson проведет полную модернизацию сети радиодоступа и апгрейд опорной сети TDC за счет внедрения двухрежимного ядра 5G Cloud Core. 5G-сеть будет работать на базе 5G-платформы Ericsson 5G Platform.



Внедрение аппаратных и программных продуктов 5G NR начнется в 2019 году в соответствии с условиями лицензии TDC на использование частот 5G. Ряд абонентов сможет начать пользоваться услугами 5G с середины 2019 года в рамках программы тестирования, а коммерческая эксплуатация 5G-сети начнется в октябре, когда оператору будет доступен необходимый лицензируемый частотный ресурс. К концу 2020 года TDC планирует создать 5G-покрытие на территории всей Дании.



В рамках партнерства с TDC Ericsson также будет отвечать за модернизацию действующей сети 4G LTE. При этом 100 сотрудников TDC перейдут в Ericsson.

