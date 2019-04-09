9 апреля 2019, 9:45

Сети 5G запущены в коммерческую эксплуатацию в США и Южной Корее

Первая неделя апреля стала важной вехой в истории 5G – в коммерческую эксплуатацию запущены сети 5G двух операторов в Южной Корее и сети Verizon в двух городах США.



Эти 5G-сети развернуты на оборудовании Ericsson.



В США услуги 5G теперь доступны абонентам Verizon в ряде районов Чикаго и Миннеаполиса. В Южной Корее пользоваться 5G могут абоненты SK Telecom и KT. Для пользования новыми услугами нужны смартфоны с поддержкой 5G, и они уже представлены в продаже. В Корее в честь запуска технологий нового поколения первыми 5G-смартфоны от операторов получили знаменитости и почетные абоненты.



Благодаря высокой скорости передачи данных и моментальному отклику сотовой сети 5G, можно с комфортом смотреть фильмы онлайн, играть в игры и пользоваться развлекательными услугами.



На данный момент компанией Ericsson анонсировано 18 соглашений с операторами о намерении развертывать 5G, и в перспективе ожидаются новые анонсы.

