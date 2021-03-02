Сотовый оператор Verizon посоветовал абонентам отключить 5G

2 марта 2021, 10:45

Американский сотовый оператор Verizon активно продвигает смартфоны с поддержкой 5G и собственную сеть этого стандарта, на создание которой было потрачено более $45 млрд.

Вместе с этим служба поддержки Verizon советует своим клиентам использовать в смартфонах LTE вместо 5G, чтобы снизить уровень расхода энергии аккумулятора.

В сообщении, которое появилось в аккаунте техподдержки Verizon в сети Twitter и позднее было удалено, говорилось о том, что один из способов снижения скорости разрядки батареи смартфонов заключается в переключение на использование LTE, т.е. технологии предыдущего поколения. Такая рекомендация выглядит странно, учитывая сколько усилий оператор прикладывает к продвижению 5G в США.



В ответ на сообщение техподдержки Verizon пользователи обратили внимание на то, что активация LTE приведёт к отключению 5G. Однако специалист службы поддержки сказал, что важно выполнить «шаги по устранению неполадок, чтобы найти основную причину проблем». В другом сообщении также говорилось, что Verizon активно работает над расширением собственной сети и модернизацией инфраструктуры, чтобы предоставлять абонентам возможность использования стабильной и скоростной связи.