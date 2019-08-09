Ericsson и Vodafone запускают мобильную связь пятого поколения (5G) в Германии

9 августа 2019, 10:15

Всего через несколько недель после успешного участия в аукционе частот 5G и совершения первого докоммерческого видеозвонка, в июле компания Vodafone запустила сети 5G в более чем 20 городах Германии.

Будучи стратегическим партнером Vodafone и технологическим лидером стандарта 5G, Ericsson поставляет оператору связи сетевое оборудование.

Компания Ericsson развернула коммерческое аппаратное обеспечение Massive MIMO AIR 6488 и Baseband 6630 из линейки продуктов Ericsson Radio System, используемых в сети Vodafone. Кроме того, базовые станции стандарта 5G подключены к сети с развитым пакетным ядром (5G Evolved Packet Core), что обеспечивает передовые позиции компании Vodafone в функциональных возможностях ее сети 5G.

На пресс-конференции, состоявшейся 16 июля в Дюссельдорфе, Генеральный директор компании Vodafone Germany Ханнес Аметсрайтер активировал первые базовые станции мобильной связи пятого поколения. На этом мероприятии также были продемонстрированы скорости более 1 Гбит/с, достигнутые благодаря технологиям Ericsson, а демо зона была оборудована беспроводной сетью радиодоступа, в частности, радиоточками пятого поколения и компонентами сети 5G с развитым пакетным ядром.

Активируя сеть пятого поколения, Аметсрайтер сказал: «Мы вступаем в эру 5G и впервые открываем новое поколение мобильной связи для абонентов в Германии. Запустив первые базовые станции пятого поколения, мы хотим лучше понять, как и где наши абоненты используют связь пятого поколения, чтобы в дальнейшем разворачивать нашу сеть с большим соответствием нуждам потребителей».

Арун Бансал (Arun Bansal), президент и руководитель региона Европа и Латинская Америка в компании Ericsson, сказал: «Развертывание сети 5G в Германии является для нас еще одним крупным запуском — мы единственный поставщик, который активирует сети 5G в глобальном масштабе. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с нашим долгосрочным партнером, компанией Vodafone, ведь мы соединяем мир сетями 5G. Наше технологическое лидерство позволяет использовать уникальные возможности распределения спектра в сочетании с облачным пакетным ядром от Ericsson (Ericsson Cloud Packet Core), играющим центральную роль в эволюции сети от развитого пакетного ядра к ядру сети пятого поколения, предоставляя мощную сетевую платформу, способную обеспечить доступность услуг и автоматизацию эксплуатации для поставщиков услуг».

Сегодня сеть 5G покрывает города Кельн, Дюссельдорф и Дортмунд. В августе этого года Vodafone Germany планирует разместить 120 антенн и более 50 базовых станций 5G, покрыв такие новые города как Дармштадт, Мюльхайм-на-Руре и Франкфурт. Vodafone предполагает к концу 2021 г обеспечить в Германии связью 5G около 20 миллионов человек.

