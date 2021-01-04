OPPO, Swisscom и Ericsson увеличивают усилия для развития 5G технологий

4 января 2021, 11:15

OPPO, Swisscom и Ericsson прокладывают путь для следующего этапа развертывания 5G в Европе.

Так, компании осуществили первые голосовые звонки и передачу данных через автономную коммерческую 5G сеть (SA Standalone) в Берне. Звонки делали с помощью Ericsson 5G радиосистемы, 5G Core, IMS (мультимедийной подсистемы на основе протокола IP) и 5G девайсов OPPO.

Сегодня все европейские 5G сети, работающие в реальном времени, разворачиваются в неавтономном (NSA, non-standalone) режиме 5G, обеспечивая более высокую скорость передачи данных, тогда как сигнал поддерживается базовой сетью 4G. Ожидается, что постепенно большинство, а возможно, и все имеющиеся 5G сети перейдут на 5G SA режим, чтобы предложить более быстрое подключение и немедленный доступ к широкой пропускной способности 5G.

Благодаря производительности с уменьшенной задержкой и возможностям сегментации сети гибкая автономная 5G архитектура позволит внедрить еще больше инноваций в такие технологии, как дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), умные заводы и транспортные средства.

Важным шагом на пути к полноценному развертыванию 5G SA архитектуры в масштабах страны стало то, что недавно Swisscom осуществили автономные голосовые звонки и передачу 5G данных, используя функцию VoNR (Голосовые/Видеозвонки на новой радиочастоте) и агрегирования частот, а также Ericsson Spectrum Sharing — уникальное решение, которое повторно использует аппаратное обеспечение/спектр/сайты, благодаря чему увеличивает охват среднего/высокого диапазона и обеспечивает четкую работу автономной 5G сети. Звонки осуществлялись на Ericsson 5G Radio Dot, 5G Core и IMS, разворачивались на Ericsson NFVI (инфраструктура виртуализации сетевых функций) при помощи смартфонов OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno 4Z 5G с двумя разными чипсетами.

Объединив широкополосный спектр FDD (frequency division duplex: использование двух частотных диапазонов) с низким диапазоном и среднеполосный спектр TDD (time division duplex: использование одного частотного диапазона) большой емкости, решение 5G Carrier Aggregation (агрегация частот) от компании Ericsson значительно увеличит покрытие и пропускную способность 5G. В то же время ожидается, что Ericsson Spectrum Sharing по-прежнему будет играть важную роль в переходе поставщика услуг к автономной 5G архитектуре и более широкому 5G покрытию.

В апреле 2019 года, преодолев многочисленные технические препятствия, OPPO Reno 5G стал первым коммерческим смартфоном 5G, который вышел на европейские рынки. OPPO Reno4 и OPPO Find X2 серии, появившиеся позже, также поддерживают 5G, чтобы обеспечить большему количеству пользователей поразительную скорость и стабильность.

На недавнем OPPO INNO DAY 2020 компания предложила использовать технологию для того, чтобы люди могли запечатлевать красоту вокруг себя и расширить представления о будущем. В эпоху интернета опыта (Internet of Experience) OPPO стремятся предоставить широкому кругу пользователей возможность беспрепятственно использовать молниеносную скорость и удобство 5G. Как пионер и промоутер 5G, реализующий концепцию «Технологии для человечества, доброта для всего мира», OPPO и дальше будут сотрудничать с партнерами, чтобы сделать 5G доступным для пользователей во всем мире.