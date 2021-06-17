Как OPPO способствует глобальному развитию высокоскоростной сети

17 июня 2021, 13:46

В течение многих лет OPPO поддерживает репутацию инновационной компании, предлагая потребителям уникальные новинки.

Своими изобретениями — от первой в мире технологии 10-кратного гибридного зума до первой камеры с микролинзами — OPPO стремится улучшить жизнь людей. Дух инноваций компания воплощает и в сфере 5G.



OPPO заняла первое место по глобальному коммерческому использованию 5G как для сетей NSA (Non-Standalone), так и для SA (Standalone). В мае 2019 года компания вместе с партнером Swisscom презентовала в Швейцарии смартфон ОРРО Reno 5G. Таким образом, в Европе появился доступный коммерческий 5G-смартфон.

Первые 5G-телефоны все еще используют для голосовых звонков стандарт LTE. Новая 5G-технология для голосовых услуг VoNR, основанная на SA-сети, позволяет кардинально улучшить качество звонков. Пользователи смогут наслаждаться мгновенным подключением к собеседнику, четким звуком и почти полным отсутствием фоновых шумов.

В апреле 2020 года OPPO в партнерстве с Ericsson и MediaTek осуществила первый в истории тест 5G VoNR звонка на коммерческом устройстве. Два телефона почти мгновенно подключились друг к другу и перешли на видеозвонок высокой четкости без каких бы то ни было проблем. Как первый бренд смартфонов, поддерживающий VoNR с использованием автономной архитектуры (SA), OPPO обеспечит полноценный опыт 5G-звонков всем пользователям.

Автономные сети используют базовые 5G-станции и основные 5G-сети независимо от 4G-инфраструктуры. В будущем сети перейдут на архитектуру 5G по умолчанию. 5G SA не только сокращает задержку связи до 1 мс, но и значительно улучшает качество звонков по сравнению с 5G NSA, что обеспечивает задержку около 20 мс. Вот почему глобальные операторы вместе с OPPO прилагают огромные усилия для развертывания 5G SA инфраструктуры.

В июле 2020 года OPPO вместе с Vodafone и Ericsson работала в Университете Ковентри над созданием первой в Великобритании небольшой 5G SA сети с помощью мобильных телефонов OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno3.



5G SA также позволяет сегментировать сети, в которых физическая сеть разделена на несколько виртуальных end-to-end сетей. Каждая из них использует независимые сетевые ресурсы, не влияя на другие. Это помогает эффективнее распределять ресурсы 5G-сети для удовлетворения различных ежедневных потребностей.

В Университете Ковентри OPPO и Ericsson вместе с Qualcomm и MediaTek разрабатывали решения для сегментации мобильных сетей, используя смартфоны OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno3. В итоге компании создали первую в Великобритании службу сегментации 5G SA сети.

Вспомним, как наполняется ванна. Если у крана широкое отверстие, воды будет вытекать больше, и ванна наполнится быстрее. А теперь представьте, что вода — это большой объем данных, передаваемых в эпоху 5G, тогда как FDD и TDD — отверстия, через которые в ванну попадает вода. Путем агрегации 5G-операторов в сети SA эти два «отверстия» можно совместить для дальнейшего расширения сети. Тогда воды будет вытекать больше, а значит, больше данных будет передано.

OPPO всегда стремилась предоставить пользователям лучший опыт работы в 5G-сети. Осуществив совместное тестирование, в 2021 году OPPO вместе с партнерами Swisscom и Ericsson ввела агрегацию 5G-операторов через FDD и TDD как для NSA, так и для SA, а также голосовые звонки VoNR в Берне. Это большой шаг на пути развертывания 5G SA.



В апреле этого года компания OPPO объединилась с Vodafone, Qualcomm и Ericsson, чтобы построить коммерческую 5G SA сеть на базе смартфонов OPPO Find X3. Первыми в Европе Дюссельдорф, Мюнстер и Лейпциг вскоре получат 5G SA покрытие. OPPO будет использовать обновление программного обеспечения, чтобы обеспечить поддержку 5G SA для смартфонов серии Find X3. Это даст пользователям возможность наслаждаться качественным опытом 5G-общения.



Проблемы установки и извлечения SIM-карты теперь позади. На смену традиционным «симкам» пришли eSIM, встроенные в устройство.

В мае 2021 года OPPO и Thales совместно оснастили OPPO Find X3 Pro первой в мире eSIM, совместимой с 5G SA.

Достижениям OPPO способствовали большие усилия по коммерциализации 5G за последние несколько лет. По состоянию на март 2021 года патенты OPPO, связанные со стандартами 5G-связи, охватывают более 20 стран и регионов по всему миру. OPPO приняла участие во внедрении стандартов для всех ключевых сфер 5G NR в рамках проекта 3GPP в релизах 15 и 16, разработав более 3700 спецификационных документов. Сейчас компания углубленно исследует стандарты для релизов 17 и 18. Начав исследовательские инициативы в отношении B5G/6G, команда по вопросам стандартов OPPO запустила первое исследование 5G + AI в рамках проекта SA1 3GPP, чтобы выяснить, как улучшить 5G с помощью AI-технологий.

Опираясь на прочную технологическую основу, OPPO популяризирует 5G-устройства, предлагая широкий ассортимент товаров клиентам во всем мире. В 2020 году компания вышла на новые рынки благодаря стратегическому партнерству с глобальными операторами, такими как Deutsche Telekom, Vodafone, Amеrica Mоvil, KDDI и Softbank. Мировые поставки 5G-смартфонов в первом квартале 2021 года выросли на 458 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А бренд OPPO с долей рынка 16 % занял второе место среди брендов 5G-смартфонов (данные Strategy Analytics).

Впереди долгий путь к глобальному развертывания 5G SA. Следуя миссии «Технологии для человечества, доброта для всего мира», компания и в дальнейшем будет вносить вклад в стандартизацию 5G, совершенствовать собственные технологии и сотрудничать с мировыми партнерами. OPPO стремится как можно быстрее предоставить улучшенный 5G-опыт как можно большему количеству пользователей и открыть новое измерение качества связи.