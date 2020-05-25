В Беларуси запустили первую автономную сеть 5G SA

25 мая 2020, 16:15

Белорусский провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 (входит в состав A1 Telekom Austria Group) запустил в тестовом режиме 5G-сеть, построенную на основе автономной архитектуры.

В тестовой сети уже совершен первый в СНГ звонок в новом формате качества. Вызов стал возможен благодаря внедрению технологии VoNR (Voice over New Radio).



Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры – SA (Standalone), не требующей привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта, в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой.

«5G-сеть компании А1 изначально строится на независимой архитектуре. Именно такое решение является конечной целью любого оператора, который стремится предоставить своим абонентам все преимущества связи передового стандарта. Путь А1 к развертыванию связи пятого поколения начался в 2016 году с запуска первого в мире полностью виртуального ядра мобильной сети. Впоследствии мы первыми в Беларуси реализовали такие инновационные решения, как NB-IoT, eSIM, VoLTE, VoWiFi. Все это позволило заложить прочный фундамент для будущего развития 5G», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по техническим вопросам Кристиан Лаке.



Через тестовую сеть 5G SA компании А1 уже совершен первый звонок в новом формате качества. Вызов стал возможен благодаря внедрению и тестированию технологии VoNR (Voice over New Radio), служащей для пакетной передачи голоса высокой четкости в 5G.

VoNR, или Vo5G — это передовая технология, благодаря которой становится возможным осуществление голосовых звонков и видеовызовов в Standalone-сетях 5G (то есть имеющих автономную архитектуру и не являющихся надстройкой к уже существующим сетям предыдущего поколения). Новая технология позволяет обеспечить мгновенное соединение с собеседником и бесшовный переход абонента из сети 5G в сеть 4G во время разговора. Кроме того, благодаря VoNR высокоскоростным мобильным интернетом 5G можно пользоваться даже во время звонка.

Для пользования технологией VoNR необходимо, чтобы мобильное устройство абонента поддерживало режим 5G SA и было официально предназначено для использования на территории Беларуси. Первый звонок по технологии VoNR был совершен со смартфона на новой платформе MediaTek Dimensity 1000.



Тестовый запуск 5G-сети A1 позволил продемонстрировать более чем 10-кратное увеличение емкости сети и скорости передачи данных по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора. Так, в ходе первого теста скорость сети максимально «разогнали» до 1,1 Гбит/c. В режиме стандартного тестирования при наличии нескольких терминалов (принимающих устройств) скорость загрузки данных на устройство (downlink) составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет (uplink) – 150 Мбит/c. При этом скорость отклика сети (ping) варьируется в пределах всего 10-15 миллисекунд.

Проект по развертыванию тестовой 5G-сети компании А1 был осуществлен в партнерстве с компанией ZTE – одним из мировых лидеров по поставкам телекоммуникационного оборудования.

На сегодняшний день 5G-сеть А1 доступна в Минске на Октябрьской площади и в индустриальном парке «Великий камень». В планах открытие тестовых зон на территории культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», а также в качестве передвижной базовой станции возле столичного «Дворца Спорта».