OPPO запустит смартфоны с поддержкой 5G на базе процессора Snapdragon 865

9 декабря 2019, 17:30

На ежегодном саммите Qualcomm Snapdragon Tech компания OPPO объявила о том, что станет одной из первых компаний, которая осуществит запуск своего флагманского смартфона с поддержкой 5G на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 865, в первом квартале 2020 года.

Также компания сообщила о том, что новинка Reno3 Pro, которая появится уже в этом месяце, получит процессор нового поколения Snapdragon 765G от Qualcomm Technologies, будет поддерживать 5G-связь и станет первым двухрежимным смартфоном бренда с 5G.

«Оснащая наши устройства мобильной платформой Snapdragon 865, мы предлагаем пользователям во всем мире премиальные флагманские смартфоны с 5G с улучшенными характеристиками камеры, большими возможностями для игр и искусственным интеллектом. Модель Reno3 Pro на базе процессора Snapdragon 765G позволит пользователям ощутить преимущества мощной 5G-связи, технологии Qualcomm Snapdragon Elite Gaming и отменных показателей работы в ультратонком дизайне. OPPO планирует в будущем выпускать больше продуктов с поддержкой 5G, что будет способствовать широкомасштабному внедрению 5G в мире», — отметил вице-президент и президент по глобальным продажам компании OPPO Ален Ву.

Инновационные мобильные платформы Snapdragon 5G позволяют OPPO обеспечивать свои флагманские смартфоны лучшей в своем классе сотовой связью, скоростью работы и эффективностью использования заряда аккумулятора, не жертвуя при этом ультрасовременным тонким дизайном своих устройств и предлагая пользователям незабываемые впечатления от видео, фото и игр нового поколения.

Компания OPPO всегда стремилась развивать и популяризировать смартфоны с поддержкой 5G. В мае в Швейцарии состоялся официальный запуск Reno 5G, который стал первым коммерческим 5G-смартфоном в Европе. Чуть позже запуск этой модели состоялся в Австралии, Великобритании и Италии. Благодаря Reno 5G в июне этого года OPPO, Qualcomm Technologies и Ericsson получили совместную награду за «Лучшее развитие 5G-сети в Европе».



В 2018 году OPPO запустила свой флагманский смартфон Find X на базе процессора Snapdragon 845. Устройство, которое принесло OPPO большой успех на европейском рынке, гарантирует пользователям максимальное удовольствие от игр благодаря новаторскому дизайну и передовым возможностям для развлечений и связи. В 2019 году OPPO представила модель Reno 10 с 10-кратным гибридным зумом на базе Snapdragon 855 и модель Reno Ace на базе Snapdragon 855+. Оба гаджета стали хитами продаж благодаря своим уникальным возможностям для фото- и видеосъемки, а также геймерским возможностям соответственно.



OPPO продолжает инвестировать в 5G-технологии, исследования и разработку инновационной продукции. Вместе с Qualcomm Technologies и другими партнерами OPPO изучает и раскрывает преимущества 5G и новые возможности для пользователей во всем мире.