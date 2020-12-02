OPPO готовит 5G-флагман на базе Qualcomm Snapdragon 888

2 декабря 2020, 16:45

Во время ежегодного Qualcomm Snapdragon Tech Summit стало известно, что презентация смартфонов новой ОPPO Find X серии запланирована на первый квартал 2021 года.



Это одна из первых 5G-серий, которая будет работать на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Кроме того, OPPO продолжат сотрудничать с Qualcomm Technologies и другими ведущими технологическими партнерами по всему миру, чтобы ускорить глобальное развертывание 5G-сети и усовершенствовать опыт работы с 5G- технологиями.



Новая флагманская Find X серия, оснащенная мобильной 5G-платформой Snapdragon 888, обеспечит высокие эксплуатационные характеристики.

Благодаря техпроцессу 5-нм и 5G-модем-RF-системе Qualcomm Snapdragon X60 5G ведущая мобильная 5G-платформа Snapdragon 888 предлагает лучшую общую производительность и обеспечивает дальнейшее совершенствование 5G, обработки изображений, AI и игрового опыта на флагманских 5G-устройствах OPPO Find X серии. Кроме того, новая флагманская линейка расширит возможности дисплея и камеры благодаря первой 10-битной полнопрофильной системе управления цветом — продукту ОРРО на базе Android, недавно представленному на OPPO INNO DAY 2020. Все эти функции делают гаджеты новой Find X серии одними из самых ожидаемых 5G-флагманов 2021 года.



OPPO всегда стремились быть пионером в сфере развития 5G-технологий. За годы своей деятельности компания выпустила множество продуктов на базе мобильных 5G-платформ Snapdragon. Например, OPPO Reno 5G со Snapdragon 855 был первым 5G-смартфоном, который вышел на рынок Европы в мае 2019 года. В июне того же года OPPO вместе с Qualcomm Technologies и Ericsson завоевали награду «Лучшее развитие сети 5G в Европе» благодаря 5G-гаджетам серии Reno. В этом году компания запустила 5G-поддержку серий Find X2 и Reno3/Reno4 — все они работают на мобильной платформе Snapdragon. К тому же OPPO и Qualcomm Technologies расширили сотрудничество, добавив к сфере своих интересов 5G-CPE-роутер и смарт-часы и предложив широкий ассортимент смарт-устройств на базе Snapdragon.

Развивая концепцию «Технологии для человечества, доброта для всего мира», OPPO объединяют усилия с Qualcomm Technologies для изучения будущих возможностей 5G.

Сотрудничество OPPO и Qualcomm Technologies в сфере 5G выходит за рамки создания новых продуктов. Чтобы ускорить коммерциализацию 5G на мировых рынках, OPPO и Qualcomm Technologies неоднократно работали над программами тестирования 5G с основными сетевыми глобальными операторами. Например, в декабре 2019 года OPPO вместе с Ericsson, Qualcomm Technologies, Swisscom и Telstra осуществили первую в этой области передачу данных DSS (Dynamic Spectrum Sharing). А в июле прошлого года компания вместе с Qualcomm Technologies, Ericsson и Vodafone способствовала развертыванию первой автономной сети 5G (SA) в Великобритании.

Сегодня OPPO сотрудничают более чем с 70 основными операторами мобильной сети во всем мире, и свыше 40 из них присоединились к бренду для предоставления 5G-услуг. Эти совместные инициативы обусловили значительное развитие бизнеса на региональных рынках, в частности в Европе, Японии и Латинской Америке. Успех в региональном развертывании 5G был бы невозможен без помощи ведущих технологических компаний, таких как Qualcomm Technologies.

OPPO и в дальнейшем будут придерживаться концепции «Технологии для человечества, доброта для всего мира» и поддерживать открытое сотрудничество с партнерами для общего блага. Объединяя усилия с ведущими компаниями, такими как Qualcomm Technologies, OPPO стремятся предоставить больше ценностей и возможностей, связанных с развертыванием 5G, и обеспечить пользователей во всем мире технологическими инновациями в эпоху интернета опыта (Internet of Experience).