В начале декабря Qualcomm проведёт Tech Summit

Qualcomm разослала представителям СМИ приглашения на своё ежегодное мероприятие Tech Summit.
В отличие от предыдущих лет, в этом году данное событие пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19. Саммит будет длиться два дня, он начнётся первого и закончится второго декабря.
Ожидается, что на мероприятии Qualcomm анонсирует новые процессоры. Предполагается, что гвоздём программы станет высокопроизводительный чипсет Snapdragon 875, который будет использоваться во флагманских смартфонах следующего года. Кроме того, ожидается презентация чипа Snapdragon 775 для среднебюджетных устройств, а также новых ARM-процессоров для Windows-устройств.
Согласно имеющимся данным, флагманский чипсет Snapdragon 875 будет выполнен по нормам 5-нм техпроцесса TSMC и станет одним из самых мощных мобильных процессоров на рынке. Чип будет содержать одно максимально производительное ядро, три чуть менее быстрых, а также четыре энергоэффективных ядра. Предполагается, что в основу самого мощного ядра ляжет Arm Cortex X1. Также сообщается, что процессор будет работать в связке с модемом Snapdragon X60 5G, однако пока неизвестно, будет ли он интегрирован в чипсет.
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