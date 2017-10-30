2 ноября будет представлен новый смартфон Xiaomi для любителей селфи

30 октября 2017, 12:15

Пресс-служба компании Xiaomi разослала журналистам приглашение на пресс-мероприятие, намеченное на 2 ноября в Индии.

Судя по всему, на нем будет представлен новый смартфон производителя, ориентированный на любителей автопортретов.

По слухам, речь идет о выпуске бюджетного смартфона Redmi 5 Plus с безрамочным дисплеем либо Redmi Note 5. Подробности, скорее всего, уже в рамках мероприятия.Первая информация о наследнике смартфона BlackBerry KEYoneНа официальном сайте китайской TCL «всплыл» UAProf не представленного на данный момент смартфона BlackBerry с модельным индексом BBF100-1.Предположительно, речь идет о наследнике смартфона KEYone, который, как помним, был представлен весной текущего года.По информации в UAProf утверждается, что аппарат получит QWERTY-клавиатуру, а разрешение дисплея составит на уровне 1080х1620 точек. В основе – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660.Другие подробности, скорее всего, станут известны чуть позже.